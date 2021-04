Il Liverpool spreca | il Real è anche solido | sarà Zidane a sfidare il Chelsea

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Missione centrata per Zizou, l'ennesima in Champions e la prima (da allenatore) nel tempio di Anfield. IlMadrid esce infatti indenne dalla tana deldopo 90' di attacchi da parte degli ...

Missione centrata per Zizou, l'ennesima in Champions e la prima (da allenatore) nel tempio di Anfield. Il Real Madrid esce infatti indenne dalla tana deldopo 90' di attacchi da parte degli inglesi strappando uno 0 - 0 che, alla luce del successo dell'andata (3 - 1 a Valdebebas), vale la semifinale contro il Chelsea. Decisive le parate di ...di Fabio Belli) DIRETTA/ Dortmund Manchester City (risultato 1 - 0) streaming tv: traversa di De Bruyne DIRETTAREAL MADRID (RISULTATO 0 - 0): WIJNALDUM! Vengono ammoniti nel giro di ...Ad Anfield il Liverpool non ribalta la brutta sconfitta dell'andata contro il Real Madrid ed è fuori. Molta imprecisione ma buona partita ...La prima frazione di gara tra Liverpool e Real Madrid si è conclusa per 0-0, nonostante le numerose occasioni avute per i Reds.