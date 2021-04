Il gruppo Toyota in Italia annuncia i risultati di marzo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il gruppo Toyota ha chiuso il mese di marzo con 9.285 unità vendute, registrando una quota di mercato del 5,5% (+ 1,1 punti percentuali rispetto a marzo 2020). Per il primo trimestre del 2021 il gruppo ottiene una quota di mercato del 6% con 26.811 vetture vendute (+ 1,1 punti percentuali rispetto al primo trimestre 2020). Toyota conferma anche a marzo la propria posizione nella top 10 dei marchi nel settore auto, con 8.795 unità vendute ed una quota di mercato pari al 5,2%. Sul cumulato dell’anno il marchio Toyota ha registrato 25.369 auto immatricolate, posizionandosi al quinto posto nel mercato auto, con una quota del 5,7%. A questo risultato positivo ha contribuito in modo significativo la nuova Toyota Yaris, che conferma le ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ilha chiuso il mese dicon 9.285 unità vendute, registrando una quota di mercato del 5,5% (+ 1,1 punti percentuali rispetto a2020). Per il primo trimestre del 2021 ilottiene una quota di mercato del 6% con 26.811 vetture vendute (+ 1,1 punti percentuali rispetto al primo trimestre 2020).conferma anche ala propria posizione nella top 10 dei marchi nel settore auto, con 8.795 unità vendute ed una quota di mercato pari al 5,2%. Sul cumulato dell’anno il marchioha registrato 25.369 auto immatricolate, posizionandosi al quinto posto nel mercato auto, con una quota del 5,7%. A questo risultato positivo ha contribuito in modo significativo la nuovaYaris, che conferma le ...

Advertising

infoiteconomia : Il gruppo Toyota in Italia annuncia i risultati di marzo - PlanetR7_ : - motorionline : Gruppo #Toyota: a marzo in Italia quota di mercato al 5,5% (+1,1%) - broby68 : Il Gruppo Toyota annuncia i risultati di marzo in Italia - VillaggioTecno : Il Gruppo Toyota annuncia i risultati di marzo in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : gruppo Toyota 'Su Stellantis si gioca il futuro industriale dell'Italia, ma il Governo è assente': intervista a De Palma (Fiom) Poi c'è la questione strategica del gruppo: quali sono investimenti per il futuro degli ... In Giappone Toyota sta passando dall'ibrido all'idrogeno senza trasitare per l'elettrico". Certo è che, ...

Auto Shanghai 2021, le novità principali - FormulaPassion.it Toyota , oltre a gestire lo spazio del suo marchio premium, presenterà anche il suo nuovo suv ... Anche Bentley , marchio del gruppo di Wolfsburg, parteciperà al salone cinese con una Bentayga ibrida ...

Gruppo Toyota: a marzo in Italia quota di mercato al 5,5% (+1,1%) Motorionline Deutsche Post stanzia sette miliardi nella logistica sostenibile Deutsche Post ha annunciato un investimento di sette miliardi di euro nella sostenibilità della logistica entro il 2030, anno in cui intende usare 80mila veicoli elettrici per l’autotrasporto. Un prog ...

Nuova Lexus ES, appuntamento il 19 aprile Il marchio facente parte del gruppo Toyota ha scelto la Cina per mostrare la vettura al mondo, cogliendo inoltre l’occasione per ‘ripartire’ dal vivo e piano piano fronteggiare le restrizioni Covid ...

Poi c'è la questione strategica del: quali sono investimenti per il futuro degli ... In Giapponesta passando dall'ibrido all'idrogeno senza trasitare per l'elettrico". Certo è che, ..., oltre a gestire lo spazio del suo marchio premium, presenterà anche il suo nuovo suv ... Anche Bentley , marchio deldi Wolfsburg, parteciperà al salone cinese con una Bentayga ibrida ...Deutsche Post ha annunciato un investimento di sette miliardi di euro nella sostenibilità della logistica entro il 2030, anno in cui intende usare 80mila veicoli elettrici per l’autotrasporto. Un prog ...Il marchio facente parte del gruppo Toyota ha scelto la Cina per mostrare la vettura al mondo, cogliendo inoltre l’occasione per ‘ripartire’ dal vivo e piano piano fronteggiare le restrizioni Covid ...