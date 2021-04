Il Governo prepara un nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi

(Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Si va verso undida 40di euro. Il via libera arriverà domani da parte del Consiglio dei Ministri che varerà anche il Documento di Economia e Finanza.“Nella giornata di domani verrà approvato il Def con la previsione di un ulteriorenon inferiore ai 40”, ha detto il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti nel corso del Question Time alla Camera.“Non più i 20 previsti, ma ben 40per aiutare imprenditori, artigiani, commercianti e partite Iva per abbattere tasse, contributi, mutui e costi fissi. Bene così”, scrive su Twitter il segretario della Lega Matteo Salvini.“Lodi ulteriori 40è fondamentale per lenire le ...

