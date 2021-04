Il giovane era molto conosciuto nella sua zona (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ad Afragola un ragazzo di 19 anni è morto a causa delle complicazioni dovute dall'infezione da covid: in pochi giorni la malattia si è aggravata. Afragola, Filippo Di Maso morto di Covid a soli 19 anni: lutto in provincia di Napoli su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ad Afragola un ragazzo di 19 anni è morto a causa delle complicazioni dovute dall'infezione da covid: in pochi giorni la malattia si è aggravata. Afragola, Filippo Di Maso morto di Covid a soli 19 anni: lutto in provincia di Napoli su Notizie.it.

Advertising

CarloCalenda : Yoda, ho presentato un piano per risolvere la questione dei rifiuti. Altri programmi non ne ho visti. Mai preteso c… - dandreac1 : @don__calisto @Fletcher_Lynd @Fazzettino Allora sei realmente un anima candida, o non sei meridionale, o sei vergog… - druben_4 : RT @dinny_costa: @forumJuventus Quindi sacrifichiamo Demiral per prendere Kean che era nostro, poi dobbiamo sostituire Demiral perché numer… - Elainedelesrues : Il fatto di non corrispondere alla mia età anagrafica in nessun modo (ho il corpo più giovane e il cervello più vec… - twentyonepansy : @CobainsWings mi dispiace tantissimo era tra giovane poi :( -