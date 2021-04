Il gioco delle sedie (Di mercoledì 14 aprile 2021) C’è un gioco che unisce tutto il mondo e che non ha età, è per tutti. Grandi e piccini, alte cariche e piccole canaglie. È il sempreverde gioco delle sedie che, tradotto nella lingua internazionale, dovrebbe dirsi “sofagate”. Ma voi ve lo ricordate quando, non appena la musica si interrompeva, ci accapigliavamo per sederci ed evitare la squalifica al primo giro? Finivamo sempre in braccio a qualche nostro amico e lì un arbitro doveva prendere una decisione. Dentro o fuori, noi o l’altro? Vi confesso che non mi ha mai divertito. Era, in fin dei conti, un gioco di arroganza e di supremazia. Chi sgomitava di più, chi fisicamente sopraffaceva l’altro aveva diritto alla sedia. E si capisce che se il gruppo era misto, maschi e femmine, forse qualcuna era più svantaggiata. E divertente non è stato ... Leggi su distantimaunite (Di mercoledì 14 aprile 2021) C’è unche unisce tutto il mondo e che non ha età, è per tutti. Grandi e piccini, alte cariche e piccole canaglie. È il sempreverdeche, tradotto nella lingua internazionale, dovrebbe dirsi “sofagate”. Ma voi ve lo ricordate quando, non appena la musica si interrompeva, ci accapigliavamo per sederci ed evitare la squalifica al primo giro? Finivamo sempre in braccio a qualche nostro amico e lì un arbitro doveva prendere una decisione. Dentro o fuori, noi o l’altro? Vi confesso che non mi ha mai divertito. Era, in fin dei conti, undi arroganza e di supremazia. Chi sgomitava di più, chi fisicamente sopraffaceva l’altro aveva diritto alla sedia. E si capisce che se il gruppo era misto, maschi e femmine, forse qualcuna era più svantaggiata. E divertente non è stato ...

