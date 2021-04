Il gallo è solo del Chianti | sventato lo scippo

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il simbolo delnon può essere usato per identificare altri vini se non il. Lo ha deciso il Tribunale dell’Ue, che ha confermato la decisione con cui l’Ufficio Ue per la proprietà intellettuale (Euipo) aveva respinto la richiesta di registrazione di un marchio simile. “Tenuto conto dell’immagine di eccellenza e di prestigio associata al marchio anteriore del vino- spiega in una nota il Tribunale - l’uso del marchio richiesto poteva generare un indebito vantaggio” a favore della società richiedente. “Giù le mani dal Made in Italy. La decisione di oggi riconosce e tutela le nostre eccellenze e sventa un pericoloso tentativo di appropriarsi dei nostri marchi storici” commenta il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio. “Nel respingere la richiesta di registrazione di un ...

Il simbolo del gallo non può essere usato per identificare altri vini se non il Chianti. Lo ha deciso il Tribunale dell'Ue, che ha confermato la decisione con cui l'Ufficio Ue per la proprietà intellettuale (Euipo) aveva respinto la richiesta di registrazione di un marchio simile.