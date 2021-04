Il fidanzato di Maria Elena Boschi si vaccina ed esplode la polemica | ' Sono un dentista | ne ho diritto'

(Di mercoledì 14 aprile 2021) I social non perdonano alcuna mossa e anche in questo caso le critiche a Giulio Berruti,di, nonmancate. L'attore 36enne aveva postato una foto che lo immortalava ...

I social non perdonano alcuna mossa e anche in questo caso le critiche a Giulio Berruti, fidanzato di Maria Elena Boschi, non sono mancate. L'attore 36enne aveva postato una foto che lo immortalava durante il vaccino, seguito da un appello: "Fatelo senza paura". Berruti viene ... Giulia Salemi smentisce la partecipazione, insieme al fidanzato Pierpaolo Pretelli, a 'Temptation ... Rita Gagliardi L'attore Giulio Berruti criticato dopo la foto su Instagram: "Mentre giro i film, lavoro ancora come dentista, mi sono registrato per lavorare in sicurezza"