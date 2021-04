Il Covid penalizza anche le farmacie Tutti i numeri

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, la pandemia ha messo in difficoltàle. Il mercato italiano dei prodotti venduti nei presidi farmaceutici continua infatti a perdere fatturato. Stando a una recentissima ricerca di Iqvia, nelle prime dodici settimane del 2021 leavrebbero segnato una contrazione cumulata di ricavi del 7,6% rispetto allo stesso periodo del 2020. Nelle prime dodici settimane del 2021, i ricavi totali della farmacia sono stati di 5,61 miliardi di euro, con un calo consistente sia per le medicine da prescrizione (comparto etico) che per quelle “commerciali”. FATTURATO 2020: 24 MILIARDI DI EURO Il mercato aveva già chiuso il 2020 con un calo dell’1,7% rispetto al 2019, segnando un fatturato annuale totale di 24 miliardi di euro. Il comparto etico, che rappresenta il 57,8% delle vendite ...

Advertising

Paola_Profeta : RT @chsever: 'La distribuzione del lavoro familiare penalizza le donne anche quando entrambi i partner lavorano da casa': lo studio di Dani… - chsever : 'La distribuzione del lavoro familiare penalizza le donne anche quando entrambi i partner lavorano da casa': lo stu… - Daniela_C_79 : Concordo pienamente e aggiungo che il danno biologico che deriva dal Covid-19 penalizza fortemente chi è impegnato… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid penalizza

StatoQuotidiano.it

Il primo aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decretocontenente, tra le altre, alcune misure da attivare in materia di concorsi pubblici. Il provvedimento fa seguito a una raccomandazione dell'Unione europea che, in vista dell'attuazione del ...... ovviamente rispettando le misure antie indossando le mascherine. Questo è il piano del ... Nel frattempo molti sindaci chiedono di eliminare il divieto di spostamento tra Regioni:i ...“Lunedì scorso il Presidente De Luca, intervenuto durante l’ennesima passerella a Benevento, ha annunciato, rispetto alle somministrazioni dei vaccini anti Covid-19 ... criterio delle fasce di età, ...Mi godo questa soddisfazione con tutto il reparto del make-up". In America 'Pinocchio' è uscito in 500 sale doppiato in inglese (dovevano esser 2000, ma il Covid ci ha penalizzato) - ha aggiunto - ...