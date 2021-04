Il Comune di Castelfranco Emilia usa lo schwa: che cos’è (Di mercoledì 14 aprile 2021) cos’è lo Scevà o schwa, il significato, l’origine e l’uso nella lingua. Il Comune di Castelfranco Emilia ha deciso di usare il simbolo fonetico ?, schwa, e la notizia ha fatto in poco tempo il giro della rete suscitando una certa curiosità. cos’è lo schwa? Come si usa? E cosa significa? Una delle definizioni più accurate arriva dalla Treccani: “Scevà (adattamento italiano di schwa, trascrizione tedesca del termine grammaticale ebraico sh?v? /???wa/, che può essere tradotto con «insignificante», «zero» o «nulla») è il nome di un simbolo grafico (meglio, di un segno paragrafematico) ebraico costituito da due puntini : posti sotto un grafema normalmente consonantico, per indicare l’assenza di vocale seguente o la presenza di ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 14 aprile 2021)lo Scevà o, il significato, l’origine e l’uso nella lingua. Ildiha deciso di usare il simbolo fonetico ?,, e la notizia ha fatto in poco tempo il giro della rete suscitando una certa curiosità.lo? Come si usa? E cosa significa? Una delle definizioni più accurate arriva dalla Treccani: “Scevà (adattamento italiano di, trascrizione tedesca del termine grammaticale ebraico sh?v? /???wa/, che può essere tradotto con «insignificante», «zero» o «nulla») è il nome di un simbolo grafico (meglio, di un segno paragrafematico) ebraico costituito da due puntini : posti sotto un grafema normalmente consonantico, per indicare l’assenza di vocale seguente o la presenza di ...

