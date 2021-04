Il complotto contro Conte, Letta gela Bettini: "Parla a titolo personale non per il Pd" (Di mercoledì 14 aprile 2021) Erano parole che non si sentivano da tempo: macchinazione, complotto, “grande gioco” e via delirando. Guareschi si sarebbe divertito con la Fodria: forze oscure della reazione in azione. Per chi due mesi fa portava i sali a Giuseppe Conte, è stato un “golpe bianco”. Per Goffredo Bettini l’ex premier “è caduto per una convergenza di interessi nazionali e internazionali”. Ma Enrico Letta non la pensa così: Conte è caduto perché non aveva più la maggioranza. L’accusa lanciata da Goffredo Bettini nel manifesto della sua area politico culturale (si chiama Le Agorà: guai a chiamarla corrente) è stata dirompente. In poche parole – come scrive a pagina dieci della sua relazione – in Italia nel 2021 c’è un ex presidente del Consiglio a spasso perché si era opposto a interessi ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 14 aprile 2021) Erano parole che non si sentivano da tempo: macchinazione,, “grande gioco” e via delirando. Guareschi si sarebbe divertito con la Fodria: forze oscure della reazione in azione. Per chi due mesi fa portava i sali a Giuseppe, è stato un “golpe bianco”. Per Goffredol’ex premier “è caduto per una convergenza di interessi nazionali e internazionali”. Ma Enriconon la pensa così:è caduto perché non aveva più la maggioranza. L’accusa lanciata da Goffredonel manifesto della sua area politico culturale (si chiama Le Agorà: guai a chiamarla corrente) è stata dirompente. In poche parole – come scrive a pagina dieci della sua relazione – in Italia nel 2021 c’è un ex presidente del Consiglio a spasso perché si era opposto a interessi ...

