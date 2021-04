Il Commissario Montalbano stasera in replica su Rai Uno: Salvo Amato, Livia Mia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Quale puntata de Il Commissario Montalbano andrà in replica stasera? Le avventure interpretate da Luca Zingaretti, che ricopre questo ruolo da 20 anni, torneranno questa sera, 14 aprile 2021, su Rai Uno in prima serata. Una prime time quella che andrà in onda sul primo canale della tv di Stato che ha creato scompiglio in casa ‘Mediaset’. Il Commissario Montalbano, infatti, è seguitissimo da milioni di italiani, anche quando vengono trasmesse le repliche, e ogni anno infrange record di ascolti e di share. Proprio per questo motivo, Canale 5 ha deciso di correre ai ripari e di posticipare la prima puntata della fiction ‘Buongiorno Mamma’, che vede come protagonista Raoul Bova, facendo tornare in prima serata DayDreamer. Non è ancora chiaro se Il Commissario ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 14 aprile 2021) Quale puntata de Ilandrà in? Le avventure interpretate da Luca Zingaretti, che ricopre questo ruolo da 20 anni, torneranno questa sera, 14 aprile 2021, su Rai Uno in prima serata. Una prime time quella che andrà in onda sul primo canale della tv di Stato che ha creato scompiglio in casa ‘Mediaset’. Il, infatti, è seguitissimo da milioni di italiani, anche quando vengono trasmesse le repliche, e ogni anno infrange record di ascolti e di share. Proprio per questo motivo, Canale 5 ha deciso di correre ai ripari e di posticipare la prima puntata della fiction ‘Buongiorno Mamma’, che vede come protagonista Raoul Bova, facendo tornare in prima serata DayDreamer. Non è ancora chiaro se Il...

tuttopuntotv : Il Commissario Montalbano stasera in replica su Rai Uno: Salvo Amato, Livia Mia - zazoomblog : Stasera in tv Il Commissario Montalbano su Raiuno: nuova indagine per Zingaretti - #Stasera #Commissario… - SpettacolandoTv : #IlCommissarioMontalbano – Salvo amato, Livia mia | questa sera su Rai 1 - SMSNEWSOFFICIAL : Su Rai 1 Il Commissario Montalbano con il film “Salvo amato, Livia mia” - antoninobill : RT @blogsicilia: #ilcommissariomontalbano Il Commissario Montalbano torna in TV, le anticipazioni del nuovo appuntamento - -