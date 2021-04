Il Commissario Montalbano, quanto guadagna Luca Zingaretti? (Di mercoledì 14 aprile 2021) Grazie al Commissario Montalbano, Luca Zingaretti ha conquistato la fama internazionale. Ma quanto guadagna l’attore per interpretare il personaggio della fiction di Rai1. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Commissario Montalbano (@Montalbano rai) Il Commissario Montalbano è una delle fiction di Rai1 che ha riscosso il maggiore successo della storia delle L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 14 aprile 2021) Grazie alha conquistato la fama internazionale. Mal’attore per interpretare il personaggio della fiction di Rai1. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il(@rai) Ilè una delle fiction di Rai1 che ha riscosso il maggiore successo della storia delle L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

magi149 : @annaros70527446 @Deputatipd chiediamo scusa al Commissario Montalbano per la disgrazia di avere un fratello scemo ... ma anche pericoloso - Bellacanzoneit : Quante sono le puntate de Il Commissario Montalbano? > - Bellacanzoneit : Quando va in onda il Commissario Montalbano? > - thierryattard : THIERRY ATTARD'S DOUBLE FEATURE: INSPECTOR MONTALBANO/DETECTIVE MONTALBANO (IL COMMISSARIO MONTALBANO): SALVO AMATO… - tuttopuntotv : Il Commissario Montalbano stasera in replica su Rai Uno: Salvo Amato, Livia Mia -