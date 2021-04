(Di mercoledì 14 aprile 2021) Ilgià smantellato causa Covid risorge grazie alle, è una notizia portentosa e allucinante. Ecco un estratto del comunicato stampa di Silvano Agosti: “Intendo esprimere la mia gratitudine nei confronti di Luca Bergamo e dell’affettuoso e appassionato aiuto di Laura Delli Colli che con la Fondazionehanno avviato per primi un percorso per il salvataggio dell’. Ringrazio il Presidente Luigi Abete della Banca Nazionale del Lavoro e Jean Laurent Bonnafè del gruppo Bnl Bnp Paribas, Virginia Raggi, Sindaca diper aver espresso il suo appoggio e aver creduto, nella mia volontà di proseguire e l’Assessore per la crescita culturale diCapitale Lorenza Fruci, Domenico Iannacone e la ...

ilfattoblog : Il cinema Azzurro Scipioni a Roma salvato dalle banche: viviamo giorni strani, anzi stranissimi! - MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: Il cinema #AzzurroScipioni a Roma salvato dalle banche: viviamo giorni strani, anzi stranissimi! [LEGGI] - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Il cinema #AzzurroScipioni a Roma salvato dalle banche: viviamo giorni strani, anzi stranissimi! [LEGGI] - ilfattoblog : Il cinema #AzzurroScipioni a Roma salvato dalle banche: viviamo giorni strani, anzi stranissimi! [LEGGI] - biciofab : RT @nicopastore: #raffaella #raffaellacarra #kirkdouglas #star #cinema #tvqualita @raffaella Quanti ricordi può suscitare una foto ! Il pr… -

Ultime Notizie dalla rete : cinema Azzurro

...ha dichiarato di essere lieto 'di sostenere la continuità dell'Scipioni, che occupa un posto importante nella vita culturale romana ed è parte integrante della storia del grande...È ilScipioni , non un "semplice"ma un luogo dedicato ai capolavori senza tempo, anche in lingua originale, che ha ospitato i più grandi nomi delitaliano, tra cui ...Roma - Bnl e la Capogruppo BNP Paribas hanno deciso di intervenire per evitare la chiusura della sala Azzurro Scipioni, punto di riferimento del cinema d'autore a Roma (rione Prati), attraverso una pr ...Il Cinema Azzurro Scipioni non chiuderà i battenti: a salvare la storica sala di Roma l'intervento decisivo di BNL e BNP Paribas ...