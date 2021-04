Il calendario dei prossimi tornei di Jannik Sinner. Incognite Monaco di Baviera e Lione (Di mercoledì 14 aprile 2021) Oggi, mercoledì 14 aprile, è andata in scena la sfida valida per il torneo ATP Montecarlo 2021 di tennis (di categoria Masters 1000), che ha visto la sconfitta dell’azzurro Jannik Sinner contro il serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 1, in un match chiuso 6-4 6-2 dal vincitore. A Sky Sport Sinner ha svelato i prossimi tornei a cui prenderà parte: “Adesso andiamo a Barcellona, poi a Monaco di Baviera. Poi ci saranno Madrid e Roma. Dopo dobbiamo vedere cosa fare con Lione, perché adesso hanno spostato di una settimana Parigi. Faremo dei lavori con il preparatore fisico e poi vediamo cosa succede“. Dunque la settimana prossima l’azzurro volerà a Barcellona, nel torneo che metterà in palio 500 punti per il vincitore, poi dovrebbe andare a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) Oggi, mercoledì 14 aprile, è andata in scena la sfida valida per il torneo ATP Montecarlo 2021 di tennis (di categoria Masters 1000), che ha visto la sconfitta dell’azzurrocontro il serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 1, in un match chiuso 6-4 6-2 dal vincitore. A Sky Sportha svelato ia cui prenderà parte: “Adesso andiamo a Barcellona, poi adi. Poi ci saranno Madrid e Roma. Dopo dobbiamo vedere cosa fare con, perché adesso hanno spostato di una settimana Parigi. Faremo dei lavori con il preparatore fisico e poi vediamo cosa succede“. Dunque la settimana prossima l’azzurro volerà a Barcellona, nel torneo che metterà in palio 500 punti per il vincitore, poi dovrebbe andare a ...

