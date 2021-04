' Ibrahimovic ha violato le regole Fifa | rischia tre anni di stop'

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Non c'è pace per Zlatan. Prima l'espulsione a Parma, poi le foto che lo ritraevano in un ristorante milanese in piena zona rossa, ora una nuova polemica. Secondo il quotidiano svedese ...

Advertising

AvarelloValerio : RT @JPeppp: Ibrahimovic è socio di un'agenzia di scommesse, ha quindi violato il codice Fifa e Uefa che vieta ai calciatori che partecipano… - PianetaMilan : - Stefaniaugo77 : RT @CalcioFinanza: Accuse a #Ibra dalla #Svezia: «Violato il codice #FIFA sulle scommesse» - GIUSPEDU : RT @CalcioFinanza: Accuse a #Ibra dalla #Svezia: «Violato il codice #FIFA sulle scommesse» - Sport_Fair : #Ibrahimovic nei guai! Violato il codice etico Fifa e Uefa -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic violato

rischia fino a tre anni di stopattraverso una sua società, la Unknown AB, sarebbe titolare del 10% delle azioni di Bethard (società di scommesse con sede legale a Malta). La ...... non finisce l 'aprile nero' di Zlatan. L ultima notizia che lo riguarda arriva dalla Svezia: secondo Aftonbladet, Zlatan avrebbeil codice etico Fifa e Uefa in quanto co - ...Non è proprio un ottimo periodo per Ibrahimovic. Prima il rosso un po’ bizzarro (un turno di squalifica e una multa, le due sanzioni del giudice sportivo) al Tardini di Parma e ...Secondo quanto riportato da “Aftonbladet“, Ibrahimovic avrebbe violato il codice Fifa in quanto co-proprietario dell’agenzia di scommesse Bethard.com. Come riporta il quotidiano svedese la società ...