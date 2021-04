Ibrahimovic al ristorante in zona rossa, interviene Letizia Moratti: “Sarà mia cura segnalare l’episodio all’assessore Bolognini” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nei giorni scorsi, Zlatan Ibrahimovic è stato sorpreso al ristorante seppure in zona rossa: le parole di Letizia Moratti. In questi ultimi giorni, Zlatan Ibrahimovic ha catturato i riflettori su di sé. Da quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che, nei giorni scorsi, l’attaccante del Milan sia stato sorpreso in un noto ristorante milanese in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nei giorni scorsi, Zlatanè stato sorpreso alseppure in: le parole di. In questi ultimi giorni, Zlatanha catturato i riflettori su di sé. Da quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che, nei giorni scorsi, l’attaccante del Milan sia stato sorpreso in un notomilanese in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

fattoquotidiano : Zlatan Ibrahimovic al ristorante in zona rossa imbarazza la Regione Lombardia: a rischio la campagna anti-Covid che… - fanpage : 'Sarebbe opportuno che il video di Zlatan Ibrahimovic da testimonial anti covid venissero rimossi dai siti istituzi… - pisto_gol : Ibrahimovic se ne frega della zona rossa e si fa aprire un ristorante di Milano-Rosso diretto?? - zazoomblog : Ibrahimovic in un ristorante in zona rossa: a Zona Bianca si discute del caso - #Ibrahimovic #ristorante #rossa: - legenrehumain : RT @Misurelli77: Le idee geniali di Fontana e soci Usare Ibrahimovic per uno spot anticovid Che figura di ?? Il calciatore Ibrahimovic ha v… -