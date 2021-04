I Soliti Ignoti, il concorrente spiazza Emma D’Aquino e Amadeus: “Ha fretta? Ora prende la bici e se ne va” (Di mercoledì 14 aprile 2021) A I Soliti Ignoti, il game show di Rai 1 condotto da Amadeus, l’ospite-detective della puntata andata in onda ieri 13 aprile è stata la giornalista del Tg1 Emma D’Aquino. Proprio all’inizio dell’indagine è accaduto qualcosa di inaspettato che ha spiazzato perfino il conduttore. L’ignoto numero uno si è presentato in completino sportivo e la giornalista non ha avuto dubbi: “È il ciclista del circolo polare”. Allora Amadeus: “Chiediamo dunque all’ignoto numero uno Omar se è lui il ciclista del circolo polare”, neanche il tempo di terminare la frase che l’ignoto è intervenuto: “Sì, sono io”. Il conduttore ironico ha detto: “Ha fretta? Ora prende la bici e se ne va“. Anche su Twitter i telespettatori hanno immediatamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) A I, il game show di Rai 1 condotto da, l’ospite-detective della puntata andata in onda ieri 13 aprile è stata la giornalista del Tg1. Proprio all’inizio dell’indagine è accaduto qualcosa di inaspettato che hato perfino il conduttore. L’ignoto numero uno si è presentato in completino sportivo e la giornalista non ha avuto dubbi: “È il ciclista del circolo polare”. Allora: “Chiediamo dunque all’ignoto numero uno Omar se è lui il ciclista del circolo polare”, neanche il tempo di terminare la frase che l’ignoto è intervenuto: “Sì, sono io”. Il conduttore ironico ha detto: “Ha? Oralae se ne va“. Anche su Twitter i telespettatori hanno immediatamente ...

