I nuovi casi sono 16 168 | i morti 469 La positività sale al 4 | 8%

(Di mercoledì 14 aprile 2021) AGI - In crescita idi Covid in Italia: nelle ultime 24 ore sono 16.168, contro i 13.447 di martedì. I tamponi sono 334.766, quasi 30mila più, ma il tasso diè comunque in lieve aumento al 4,8% (ieri 4,4%). Ancora molto alto il numero dei decessi, 469 (ieri 476), per un totale di 115.557 vittime dall'inizio dell'epidemia Prosegue, invece, il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 36 in meno (ieri -67), con 216 ingressi giornalieri, e sono ora 3.490, mentre i ricoveri ordinari sono 583 in meno (ieri -377), 26.369 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con piùodierni è la Campania (+2.212), seguita da Lombardia (+2.153), Sicilia (+1.542), Puglia (+1.488), Piemonte (+1.439) e Lazio (+1.230). I contagi totali sono 3.809.193. In aumento i guariti, che sono ...