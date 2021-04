I like che avvelenano lo sport. Simy, Balo e la Premier. Il calcio contro il boom razzismo (Di mercoledì 14 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 14 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

Y0UBRINGMEH0M3 : RT @llittleethings: ma lou che mette like alle prove di strong? questo ragazzo sa benissimo come farci morire. I vote #Louies for #BestFanA… - ccanggg : sono una persona semplice, leggo un tweet contro il calcio e metto like anche se non ho la più pallida idea di cosa… - kerobeom : il concetto di somatizzare l'ansia mi MANDA perché it goes like: sto male per i cazzi miei -> mi viene pure mal di… - vanforv : @DavideFacchini ma assolutamente! mi riferisco all'utente medio che neanche prova a capire che è una decisione pres… - claudiarya1 : @crimsonbluesoul Perdonami ma questo articolo è abbastanza imbarazzante... che titolo è, e che c’entra incentrare u… -