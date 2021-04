Hyundai Staria | in Europa sarà solo diesel?

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Ne abbiamo parlato di recente:è pronta ad uscire, presto anche in. Si pensa alla seconda metà dell’anno, ma per il momento pare noncommercializzata in Italia., quali informazioni abbiamo? Laè stata pensata come una MPV per una nicchia di clienti che cercano spazio e comfort. Concepita

La nuovasarà disponibile con due varianti e potrà raggiungere una configurazione fino ad 11 posti . Ci saranno le versioniPremium , con quest'ultima che ovviamente ...Esternamente,dice che la forma aerodinamica diricorda quella di un'astronave, con un tratto unico che conduce dalla parte frontale a quella posteriore quasi senza soluzione di ...Ne abbiamo parlato di recente: Hyundai Staria è pronta ad uscire, presto anche in Europa. Si pensa alla seconda metà dell’anno, ma per il momento pare non sarà commercializzata in Italia. Abbreviato ...Hyundai Staria segna il ritorno del monovolume come mezzo comodo e pratico in ogni situazione. Non arriverà in Italia, almeno per ora, ma l’uscita è prevista anche in Europa per la seconda metà del ...