Hyundai con Forze Hydrogen Racing per spingere i confini della mobilità a celle a combustibile (Di mercoledì 14 aprile 2021) Hyundai ha annunciato una partnership con Forze Hydrogen Racing. Forze è un team di studenti che progetta, costruisce e gareggia con automobili da corsa elettriche a idrogeno per promuovere la mobilità a celle a combustibile. Nel 2021, Forze completerà la prima versione di Forze IX mentre nel 2022 il team ultimerà la costruzione della vettura. Una volta completata, dovrebbe essere l'auto da corsa elettrica a celle a combustibile più veloce del mondo, segnando un grande passo avanti nelle competizioni sostenibili. La Forze IX raggiungerà una velocità massima di 300 km/h e accelererà da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi. Con un peso di 1.500 kg, ...

