Hugh Jackman e Laura Dern protagonisti di The Son, il nuovo film di Florian Zeller (Di mercoledì 14 aprile 2021) Hugh Jackman e Laura Dern saranno protagonisti di The Son, il nuovo film di Florian Zeller, sequel di The Father, candidato all'Oscar come miglior film. Hugh Jackman e Laura Dern saranno protagonisti del nuovo film di Florian Zeller, The Son, sequel del dramma The Father - Nulla è come sembra, candidato in ben 6 categorie ai prossimi premi Oscar e tratto dalla pièce teatrale scritta dallo stesso regista. E come accaduto con il film interpretato da Anthony Hopkins ed Olivia Colman, anche The Son sarà adattamento dell'opera teatrale omonima dello stesso ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 aprile 2021)sarannodi The Son, ildi, sequel di The Father, candidato all'Oscar come migliorsarannodeldi, The Son, sequel del dramma The Father - Nulla è come sembra, candidato in ben 6 categorie ai prossimi premi Oscar e tratto dalla pièce teatrale scritta dallo stesso regista. E come accaduto con ilinterpretato da Anthony Hopkins ed Olivia Colman, anche The Son sarà adattamento dell'opera teatrale omonima dello stesso ...

Advertising

longtake_it : #HughJackman e #LauraDern protagonisti di #TheSon, seguito del candidato all'Oscar #TheFather… - stanzedicinema : The Son: il nuovo film di Florian Zeller con Hugh Jackman e Laura Dern - bennyxx9 : Per Laura Dern di Hugh Jackman non mi interessa - Veritatisvis : Quella foto di hugh jackman ?? - darksa0irse : Sento odore di nomination agli oscar per Hugh Jackman, e la cosa mi piace -