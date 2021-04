(Di mercoledì 14 aprile 2021) PADOVA (ITALPRESS) –è statodagli azionisti per succedere a Gaetano Casertano comedel gruppo turistico– partecipato in maniera paritetica da Solfin e Cdp Equity al 46% e per il restante 8% da ISA – che opera in Italia con il marchio TH Resorts.vanta una trentennale esperienza nel settore della ristorazione, del F&B e del turismo, avendo lavorato in primari gruppi industriali nazionali e internazionali. Prima di venire scelto per la guida di TH, è stato direttore generale operativo del gruppo Alpitour, con la responsabilità dei mercati Italia e Francia, nonchè Ad e direttore generale di Eden Viaggi.Graziano Debellini, presidente di TH Resorts ha dichiarato: “Sono lieto che il processo di selezione ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Hotelturist, Giuliano Gaiba designato amministratore delegato - - IlModeratoreWeb : Hotelturist, Giuliano Gaiba designato amministratore delegato - - nestquotidiano : Hotelturist, Giuliano Gaiba designato amministratore delegato - Italpress : Hotelturist, Giuliano Gaiba designato amministratore delegato - italiaserait : Turismo: Giuliano Gaiba designato ad gruppo Hotelturist -

Ultime Notizie dalla rete : Hotelturist Giuliano

Webitmag - web in travel magazine

TH RESORTS/Gaiba designato Amministratore Delegato diCosa muove un manager, in questi tempi difficili, e in un settore, il turismo, particolarmente colpito dalle ricadute della ...Che opera in Italia con il marchio Th ResortsGaiba e stato designato dagli azionisti per succedere a Gaetano Casertano come amministratore delegato del gruppo turistico- partecipato in maniera paritetica da Solfin e Cdp ...PADOVA (ITALPRESS) – Giuliano Gaiba è stato designato dagli azionisti per succedere a Gaetano Casertano come amministratore delegato del gruppo turistico Hotelturist – partecipato in maniera ...Hotelturist, il gruppo che opera in Italia con il marchio TH Resorts partecipato da Solfin e Cdp Equity al 46% ciascuno, e per il restante 8% da Isa, ha un nuovo amministratore delegato. Gli azionisti ...