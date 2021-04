Hockey su pista, Serie A1 2021: Correggio piega Monza nel posticipo 25a giornata (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si è completata con il posticipo tra TeamServiceCar Monza e Bidielle Correggio il penultimo turno della regular season di Serie A1 2021 di Hockey pista, in un match sbloccato dai lombardi dopo dieci minuti, grazie al rigore messo a segno dal capitano Matteo Zucchetti. Correggio non sta a guardare, e in cinque minuti ribalta il punteggio, con Nicolas Barbieri e la doppietta di Jeronimo Garcia, portandosi sul 3-1, con cui le due compagini sono tornate negli spogliatoi, dopo un errore per parte su tiro diretto, rispettivamente di Mirko Berolucci ed Edoardo Lanaro. La ripresa ha visto Bertolucci riscattarsi dopo meno di quattro minuti, con Davide Nadini che ha invece fallito un penalty in favore di Monza. Con la gara ormai in cascina, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si è completata con iltra TeamServiceCare Bidielleil penultimo turno della regular season diA1di, in un match sbloccato dai lombardi dopo dieci minuti, grazie al rigore messo a segno dal capitano Matteo Zucchetti.non sta a guardare, e in cinque minuti ribalta il punteggio, con Nicolas Barbieri e la doppietta di Jeronimo Garcia, portandosi sul 3-1, con cui le due compagini sono tornate negli spogliatoi, dopo un errore per parte su tiro diretto, rispettivamente di Mirko Berolucci ed Edoardo Lanaro. La ripresa ha visto Bertolucci riscattarsi dopo meno di quattro minuti, con Davide Nadini che ha invece fallito un penalty in favore di. Con la gara ormai in cascina, ...

Advertising

luca_carioli : Siete stanchi delle solite noiose partite di Champions League? Non ne potete più dell'ennesima replica di Montalban… - laregione : L'attesa è finita: la Nazionale di Fischer torna in pista - ziozetti : @anna_salvaje @lucfreemind Numeri reali (che ho pagato in prima persona): - arrampicata sportiva: 180 x 3 trimestri… - CatelliRossella : Al lavoro per dare nuova vita alla pista all’aperto di hockey - GrossetoSport : New post (Hockey pista: L'AFP Giovinazzo qualificata per la Final Four di serie B) has been published on GrossetoSp… -