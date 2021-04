Highlights Pesaro-Brindisi 62-86 | basket Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Glidi, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano didi, in cui la formazione ospite si è imposta 62-86 sui padroni di casa grazie ad una grandissima partita. Ecco le azioni salienti e le migliori giocate della gara. SportFace.

Advertising

BasketCity_net : - tote_maurizio : RT @bolognabasket: Le migliori azioni di @FortitudoBO103 - @VLPesaro - bolognabasket : Le migliori azioni di @FortitudoBO103 - @VLPesaro - We_Pesaro : RT @sportface2016: VIDEO - #Basket #SerieA1 Gli highlights della vittoria di #Pesaro sul campo della #FortitudoBologna - sportface2016 : VIDEO - #Basket #SerieA1 Gli highlights della vittoria di #Pesaro sul campo della #FortitudoBologna -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Pesaro

Sportface.it

Trentino : Trieste : * * * RIGUARDA- BRINDISI IN VOD (CONTENUTO PREMIUM) * * * RIGUARDA ...04 Serie A: Brindisi - Olimpia Milano 80 - 71 11/04/2021 A 21:30* * * RIGUARDA FORTITUDO BOLOGNA -IN VOD (CONTENUTO PREMIUM) Serie A Carlos Delfino inventa la sua personalissima versione della remix 03/04/2021 A 18:12 Serie A- Treviso ...Il video con gli highlights di Fortitudo Bologna-Carpegna Prosciutto Pesaro 77-79, match della ventiseiesima giornata della Serie A1 2020/2021. Vittoria pesante per gli uomini di coach Repesa, che con ...Chi dovrebbe dare una mano all’ex Varese sono Zanotti e Filipovity, i quali collezionano in coppia 11 punti e un solo rimbalzo. UNAHOTELS Reggio Emilia-VL Pesaro: l’analisi de ...