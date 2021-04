Highlights Liverpool-Real Madrid 0-0 | ritorno quarti Champions League VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Ildeglidi, match valevole per ildeidi finale della2020/2021. Ad Anfield non avviene la grande rimonta per i ragazzi di Jurgen Klopp che sbagliano tre-quattro occasioni clamorose e non vanno oltre lo 0-0, un risultato che soddisfa pienamente Modric e compagni che, forti del 3-1 dell’andata, staccano il pass per le semifinali. PALO BENZEMA OCCASIONE SALAH SportFace.