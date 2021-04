Hai mai visto l’appartamento di Nima Benati? Rimarrai letteralmente senza parole (FOTO) (Di mercoledì 14 aprile 2021) La casa di Nima Benati Nuovo appuntamento di MTV Cribs e quindi nuove dimore da scoprire. Il programma che mostra le case dei personaggi famosi è sbarcaro anche in Italia e ha aperto le porte di tanti Vip diversi. Per questa puntata, oltre alla villa di Francesco Facchinetti, vediamo anche la dimora di Nima Benati, la più L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 14 aprile 2021) La casa diNuovo appuntamento di MTV Cribs e quindi nuove dimore da scoprire. Il programma che mostra le case dei personaggi famosi è sbarcaro anche in Italia e ha aperto le porte di tanti Vip diversi. Per questa puntata, oltre alla villa di Francesco Facchinetti, vediamo anche la dimora di, la più L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

RaiRadio2 : ? Ti nasconderai dentro i sogni miei | ma io non dormirò: mi dovrà passare ? Il #13aprile di 19 anni fa ci lasciav… - sara_solaa_ : @iimcate TI PREGO NON LO AVEVO MAI NOTATO IN VITA MIA HAHAHA AIUTO MI HAI APERTO UN MONDO HSHSHAHAHAH - MaddalenaDicec1 : @occhidabambina Scusa amo hai ragione intendevo di ballerini che non vediamo MAI tipo Ale, Samu, Sere - IlDiFraOfficial : Caro #Gassmann.. sei stato minacciato ed hai paura ? te la sei cercata! Le spie non si fanno mai.. mai essere servi… - Stefy19971966 : @solojuventuss ?????? Hai ragione mai fidarsi troppo -