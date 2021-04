Gundam: il poster annuncia l'inizio riprese del film live-action che uscirà su Netflix (Di mercoledì 14 aprile 2021) Un teaser poster anticipa la dimensione stellare del film live-action su Gundam in preparazione, anticipando che avrà la sua premiere su Netflix. Un teaser poster di Gundam annuncia l'inizio riprese del film live-action che uscirà su Netflix. L'adattamento del popolare anime giapponese sarà diretto, come anticipato ieri, da Jordan Vogt-Roberts, regista di Kong: Skull Island, che userà una sceneggiatura di Brian K. Vaughan. Come possiamo leggere nel post che accompagna il poster, Gundam è una produzione Legendary Pictures e Sunrise Inc. e avrà la sua premiere su Netflix. ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 aprile 2021) Un teaseranticipa la dimensione stellare delsuin preparazione, anticipando che avrà la sua premiere su. Un teaserdil'delchesu. L'adattamento del popolare anime giapponese sarà diretto, come anticipato ieri, da Jordan Vogt-Roberts, regista di Kong: Skull Island, che userà una sceneggiatura di Brian K. Vaughan. Come possiamo leggere nel post che accompagna ilè una produzione Legendary Pictures e Sunrise Inc. e avrà la sua premiere su. ...

Advertising

Artlandis : Gundam: un poster annuncia il via alla produzione del film live-action - cineblogit : Gundam: un poster annuncia il via alla produzione del film live-action - Ash71Pietro : Gundam: un poster annuncia il via alla produzione del film live-action -