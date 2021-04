Guerra dei rifiuti tra Monreale e Montelepre, tregua sulla discarica contesa (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sembra arrivare una tregua sulla Guerra dei rifiuti nelle zone di confine tra Monreale e Montelepre. Nelle scorse settimana il sindaco del Comune di Montelepre era entrata in polemica con l’amministrazione guidata dal sindaco Arcidiacono sulla difficile situazione che si presentava lungo la SP1 Bellolampo-Monreale. Una enorme discarica di rifiuti presente è stata oggetto di discordia tra i sindaci dei due Comuni confinanti. Mentre il sindaco Maria Rita Crisci chiedeva a Monreale la rimozione dei rifiuti, il Comune normanno, rispediva al mittente la richiesta considerando responsabile del tratto di strada la ex provincia di Palermo. Ora pare che la piccola ... Leggi su monrealelive (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sembra arrivare unadeinelle zone di confine tra. Nelle scorse settimana il sindaco del Comune diera entrata in polemica con l’amministrazione guidata dal sindaco Arcidiaconodifficile situazione che si presentava lungo la SP1 Bellolampo-. Una enormedipresente è stata oggetto di discordia tra i sindaci dei due Comuni confinanti. Mentre il sindaco Maria Rita Crisci chiedeva ala rimozione dei, il Comune normanno, rispediva al mittente la richiesta considerando responsabile del tratto di strada la ex provincia di Palermo. Ora pare che la piccola ...

Advertising

reportrai3 : Il direttore aggiunto Oms Ranieri Guerra scrive al presidente Iss Silvio Brusaferro che deve vedersi con il capo de… - reportrai3 : Ranieri Guerra, n.2 Oms ed ex dg prevenzione min Salute, indagato a Bergamo per aver fornito informazioni false qua… - fattoquotidiano : #Erdogan e Michel lasciano in piedi #vonderLeyen: la guerra dei cafoni - 74_cappe : RT @BMarcadin: @SenatoStampa Vi segnalo che è in vigore il coprifuoco, misura incostituzionale in tempi di pace. Ed è in vigore più a lungo… - joseadss : RT @fdragoni: Il tentativo di #Biden, dei dem a #WashingtonDC e della #Nato di scatenare un'escalation militare contro la #Russia in #Ucra… -