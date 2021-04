Guarda le idee della Nasa per il futuro dell’esplorazione spaziale

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Tecnologie che si nutrono dell’energia solare, nuovi sistemi di propulsione, gusci gonfiabili per rendere più sicuri i viaggi nello spazio, e la lista non si ferma certo qui: leper ildel cosmo sono moltissime. D’altronde l’itinerario delle missioni di domani è denso e ambizioso, con all’orizzonte la Luna, Marte, e poi oltre. In questo video, appena diffuso dall’agenziaamericana, troverete un concentrato di innovazioni che potrebbero scandire i passidei prossimi mesi e anni. (Credit video:’s Marshall Space Flight Center) Wired.

Wired.it

