Greenpeace denuncia | UE spende milioni per promuovere consumo di carne

Advertising

EleonoraEvi : @Beatric08473512 Li parla solo di trizio. Greenpeace denuncia la scarsa trasparenza dell’intera operazione e la pre… - EleonoraEvi : @Federico_flow Figurati, nessuna ideologia. E se non ci fosse solo il trizio? Greenpeace denuncia la scarsa traspa… - annamariamoscar : GREENPEACE DENUNCIA: UE SPENDE MILIONI DI EURO PER PROMUOVERE LA CARNE -

Ultime Notizie dalla rete : Greenpeace denuncia

Il Cambiamento

... è ladiItalia che ha lanciato l'appello al governo affinchè cambi subito marcia relativamente a questi temi nel documento che deciderà della destinazioni di una mole ...Laè di un recente report di. Marketing meat L'Unione europea, dice l'associazione, spende milioni di euro ogni anno per promuovere il consumo di carne e latticini. " Promozioni ...Il nuovo rapporto “High Stakes: The environmental and social impacts of destructive fishing on the high seas of the Indian Ocean” pubblicato da Greenpeace International denuncia che «La pressione ...Greenpeace European Unit ha presentato il nuovo rapporto “Marketing Meat” dal quale emerge che «La Commissione europea ha speso per promuovere carne e latticini il 32% dell’intero budget del programm ...