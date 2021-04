Gravissima dirigente del Ministero dell' Istruzione che si è gettata dal balcone dopo perquisizione

Advertising

cris_strega : RT @tempoweb: #GiovannaBoda, la dirigente del #Miur accusata di corruzione si getta dalla finestra: è gravissima #roma #14aprile https://t… - PasqualeMarro : Corruzione a scuola, alto dirigente ministero tenta il suicidio: è gravissima - tempoweb : #GiovannaBoda, la dirigente del #Miur accusata di corruzione si getta dalla finestra: è gravissima #roma #14aprile… - silviasaltamart : Solidarietà alla dirigente... il PM sempre lo stesso ... No Comment! Corruzione a scuola, la dirigente del minister… - corzunino : Corruzione a scuola, la dirigente del ministero accusata tenta il suicidio: è gravissima -

Giovanna Boda, 47 anni, era indagata con l'accusa di corruzione. Ha tentato il suicidio lanciandosi dal secondo piano di un palazzo nel centro della capitaleIl decreto consegnato dai finanzieri del Nucleo di polizia tributaria dice che lapubblica 'riceveva indebitamente per l'esercizio delle sue funzioni somme di denaro e utilità per sé o per ...Giovanna Boda lotta tra la vita e la morte. La dirigente del Ministero dell’Istruzione ha tentato di togliersi la vita oggi pomeriggio, ...Giovanna Boda, dirigente del ministero dell’Istruzione, ha tentato di suicidarsi gettandosi dal secondo piano nel cortile di un edificio in Prati, nel pomeriggio di mercoledì 14 aprile ...