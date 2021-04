Gravi accuse per Gerry Scotti e Michelle Hunziker: “Siete razzisti!”. Il VIDEO delle scuse (Di mercoledì 14 aprile 2021) I due conduttori sono stati accusati di razzismo a causa di alcune frasi da loro pronunciate. Ecco tutti i dettagli della vicenda! Michelle Hunziker e Gerry Scotti sono ormai da anni una coppia super affiatata dietro al bancone di Striscia La Notizia. Questa volta però uno dei loro tanti sketch ironici ha avuto conseguenze tutt’altro che esilaranti. I due conduttori, per lanciare un servizio sulla sede Rai di Pechino, hanno pensato di farlo scimmiottando il modo di parlare dei cinesi sostituendo la ‘r’ con la ‘l’ mentre pronunciavano alcune parole come viene fatto in alcune barzellette e hanno continuando tirando su le palpebre per emulare gli occhi a mandorla dei cinesi. Questo atteggiamento non è andato proprio giù a Diet Prada, un notissimo account Instagram che vanta ben 2.7 milioni di follower che ha ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 14 aprile 2021) I due conduttori sono stati accusati di razzismo a causa di alcune frasi da loro pronunciate. Ecco tutti i dettagli della vicenda!sono ormai da anni una coppia super affiatata dietro al bancone di Striscia La Notizia. Questa volta però uno dei loro tanti sketch ironici ha avuto conseguenze tutt’altro che esilaranti. I due conduttori, per lanciare un servizio sulla sede Rai di Pechino, hanno pensato di farlo scimmiottando il modo di parlare dei cinesi sostituendo la ‘r’ con la ‘l’ mentre pronunciavano alcune parole come viene fatto in alcune barzellette e hanno continuando tirando su le palpebre per emulare gli occhi a mandorla dei cinesi. Questo atteggiamento non è andato proprio giù a Diet Prada, un notissimo account Instagram che vanta ben 2.7 milioni di follower che ha ...

