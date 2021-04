Granarolo lancia il Latte Betacaseina A2

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Nuova referenza percheilA2,intero pastorizzato a temperatura elevata, 100% italiano perché proveniente dagli allevamenti di alcuni soci-allevatori della filieraappositamente selezionati per produrre questa tipologia di prodotto, in un’esclusiva confezione da fonti vegetali e rinnovabili, certificata a Zero Emissioni di CO2 da Carbon TrustTM. Si tratta di un progetto, quindi, che coinvolge l’intera filiera del Gruppo. Sulla produzione del, l’azienda spiega: “Normalmente ilcontiene due tipi di proteine Beta-caseine, A1 e A2, ma non sempre è stato così: in passato le mucche producevano unla cui proteina Beta-caseina era unicamente A2, ma nel corso del ...