Governo | un sondaggio | fiducia in Draghi in calo ma resta alta

ROMA (ITALPRESS) – La fiducia nel presidente del Consiglio Mario Draghi in due mesi è passata dal 63.8% al 52.7% perdendo l'11.1% dei consensi. E' quanto risulta da un sondaggio di Euromedia Research.Di settimana in settimana si è registrato un calo lieve e costante del trend dell'indice di fiducia che, anche nell'arco dell'ultima settimana, si traduce in un -1.4%. La stessa perdita si riscontra anche per l'intero Esecutivo che, partendo dal 56.9% del 10 febbraio si ritrova oggi al 40.8% con un deficit del 16.1%. E' indubbio che il gradimento sia ancora molto alto, tuttavia dall'insediamento ad oggi non si è ancora registrato un cambio di tendenza. Sul lato dell'Esecutivo l'indice di fiducia ha portato molti cambiamenti nell'ultimo mese nel ranking dei Ministri, soprattutto nelle ...

