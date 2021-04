Governo | Letta si schiera con Speranza sotto attacco Salvini | ' pieno accordo' Adnkronos

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. () - Appuntamento di prima mattina. Per dire due cose. Che il Pd condivide la linea di Roberto. E che sicon il ministro, bersaglio da giorni degli attacchi di Matteocompresi da ultimo i veleni sulle dimissioni, voci smentite dal titolare della Salute. Enricoha vistoquesta mattina e affida a un tweet la posizione del Pd: "Stamani ho incontrato Roberto. Abbiamo fatto il punto su campagna vaccinale e piano di riaperture in sicurezza, insull'analisi della situazione e la linea da tenere". Insomma, la linea dicoincide con quella del Pd. Basta 'toto date', ha detto l'altro giorno il segretario dem, che sposta la narrazione ...

E dunque il lavoro deldovrà essere ben più importante dello stanziare nuove risorse. L'... il segretario del Partito democratico, Enricoha scritto su Twitter come questa è una "scelta ......uscite pubbliche dopo il recente incarico assunto nella Segretaria nazionale Pd di Enrico, in ... come proposta avanzata dal Partito Democratico a tutti i partecipanti, è di chiedere aldi ...Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Appuntamento di prima mattina. Per dire due cose. Che il Pd condivide la linea di Roberto Speranza. E che si schiera con ...Si chiede inoltre al governo di sollecitare le autorità egiziane per la liberazione ... Lo scrive su Twitter Enrico Letta. Una delegazione delle Sardine ha consegnato magliette con l'immagine di ...