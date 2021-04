Advertising

Linkiesta : #Pd e #M5s predicano male sui cambiacasacche, dopo aver razzolato peggio. Solo pochi mesi fa, pur di salvare il go… - nemiroski : RT @flaviotralbero: Chissà se hanno ricordato i bei tempi di quando Speranza fu promotore nel pd della caduta del governo Letta. - TV7Benevento : Governo: Letta si schiera con Speranza sotto attacco Salvini, 'pieno accordo'/Adnkronos (2)... - TV7Benevento : Governo: Letta si schiera con Speranza sotto attacco Salvini, 'pieno accordo'/Adnkronos... - UEInsider : @alesallusti I casi sono 3?? Il terzo è che l’amico del suo datore Berlusconi, tal « dittatore » Erdogan, si prende… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Letta

E dunque il lavoro deldovrà essere ben più importante dello stanziare nuove risorse. L'... il segretario del Partito democratico, Enricoha scritto su Twitter come questa è una "scelta ...... come ha detto anche ilin aula, di insospettire e irrigidire ulteriormente le autorità ... A partire dal segretario Enrico, che ha scritto sul suo profilo Twitter: 'Il parlamento italiano ...il Senato ha approvato la mozione che impegna il Governo a conferire la cittadinanza italiana a Patrick Zaki. Il nostro impegno per la sua liberazione e per la tutela dei diritti umani andrà avanti.Già con il decreto legge approvato lo scorso 22 marzo - ha ... In totale, nel secondo decreto Sostegni il governo dovrebbe stanziare circa 20 miliardi di euro per gli indennizzi agli autonomi ...