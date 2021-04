Governo | Draghi vede partiti | confronto su Recovery e Dl sostegni

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr (Adnkronos) – A quanto si apprende, il premier Marioa partire da domani inizierà uncon i. Al centro ilè il Dl, che verrà finanziato con lo scostamento di bilancio che già oggi potrebbe approdare in Ddm. Domani il presidente del Consiglio vedrà la Lega e M5s, venerdì FI e Pd, mentre lunedì sarà la volta di Iv e FdI. E’ scontato che nel corso delle riunioni verrà affrontato anche il tema delle riaperture, che sarà al centro di una nuova cabina di regia che potrebbe tenersi tra giovedì e venerdì ma che al momento non è stata ancora convocata. L'articolo CalcioWeb.

... presidente della Figc: 'L'Italia e Roma ci sono! L'ok da parte delalla presenza di ...sicurezza secondo un programma e un calendario chiari e definiti' ha affermato Gravina ringraziando,...Oggi sbarca in Cdm la richiesta delper un nuovo scostamento di bilancio da circa 40 miliardi di euro : secondo le anticipazioni (il Consiglio dei Ministri è convocato per le ore 11.30) la relazione che sarà poi inviata ...Dopo il rinvio di novembre e l'ulteriore di aprile, con in mezzo l'insediamento del governo Draghi, la ministra della Giustizia ha sempre detto di voler dare prima possibile l'opportunità ai giovani ...Se avessero governato con la stessa attenzione e sollecitudine ... Chissà che non ascoltino più lei del premier Mario Draghi e della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ...