Gosens | “Prima ridevano di me per la mia scarsa tecnica Col duro lavoro ho conquistato l’Atalanta”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Un Robina 360 gradi quello che si è raccontato a Gameplan. Il giocatore delha parlato del suo inizio di carriera fino all’avventura italiana: “Ora sono un calciatore professionista, ma all’inizio ho fatto fatica ad inserirmi. Non avevo quel senso di appartenenza. Durante l’allenamento, i miei compagni di squadraper la miae la mancanza di coordinazione. Certo, fuori dal campo ero ben integrato, ma sul campo di gioco ho sempre avuto la sensazione che gli altri pensassero che fossi molto peggio di loro, perché non ero mai stato in un’accademia giovanile e mi mancavano le basi per giocare a calcio correttamente. Potrebbe sembrare un cliché, ma se chiedeste ai miei compagni di squadra – passati e presenti – chi è sempre il primo ad arrivare e l’ultimo ad ...

Ultime Notizie dalla rete : Gosens Prima

... legati ai tempi della seduta di allenamento individuale di. Non bisogna fermare l'uomo ... Anche se, a onor del vero, solo pochi giornidel controllo antidoping incriminato, il mister ...Logicamente anche la truppa di Gasp sfrutta dei pattern di riferimento, come l asse- Zapata o com era il Papu Gomez nellaparte di stagione, ma i bergamaschi sono molto fluidi nell ...La pipì di Robin Gosens rinviata a dopo l’allenamento. Oppure, versione più approfondita in rosa, lasciata a metà e completata a favore di provetta dopo scazzi pesantissimi tra il mister e uno degli i ...Punto 1) se, sostiene l’accusa, Gasperini «ha insultato l’ispettore e ha inveito contro l’intero sistema antidoping», come mai gli era stata prospettata una squalifica di soli 10 giorni, cioè un dicio ...