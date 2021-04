Gonzalo Higuaìn si sfoga: “Grasso o pelato, con la barba o i capelli lunghi: a nessuno interessava davvero come mi sentivo” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Gonzalo Higuaìn, attualmente attaccante dell’Inter Miami ma noto soprattutto in quanto ex di Real Madrid, Napoli, Juventus e Milan, si è raccontato in una lunga intervista al quotidiano argentino La Nacion, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. “Mi sono guadagnato tutto sudando e lavorando duro. Ma puoi avere tutti i soldi del mondo e sentirti solo. E paghi un prezzo altissimo… ti dicono che sei Grasso o magro, che hai capelli lunghi o sei pelato, che hai fatto crescere tanto la barba ma nessuno s’interessa davvero a come ti senti”, ha detto lanciando una critica neanche troppo velata al mondo europeo del calcio. Niente a che vedere con la nuova vita che sta vivendo negli Stati Uniti: “Qui (in Florida, ndr) le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021), attualmente attaccante dell’Inter Miami ma noto soprattutto in quanto ex di Real Madrid, Napoli, Juventus e Milan, si è raccontato in una lunga intervista al quotidiano argentino La Nacion, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. “Mi sono guadagnato tutto sudando e lavorando duro. Ma puoi avere tutti i soldi del mondo e sentirti solo. E paghi un prezzo altissimo… ti dicono che seio magro, che haio sei, che hai fatto crescere tanto lamas’interessati senti”, ha detto lanciando una critica neanche troppo velata al mondo europeo del calcio. Niente a che vedere con la nuova vita che sta vivendo negli Stati Uniti: “Qui (in Florida, ndr) le ...

