(Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ora considero ilcompleto e finito. Giuro che non interverrò più”. Parola di Matteo Garrone che oggi ha presentato laedizione del suo),vincitore del Gran Premio al Festival di Cannes e 7 David di Donatello, che lo ha consacrato al grande pubblico. Una newche andrà in onda questa sera alle 21,20 su Rai 3, prima di uscire in Dvd e Blu-ray dal 14 aprile e di tornare in sala, e addirittura ai Festival, nei molti Paesi che già lo hanno richiesto. Ispirato all’omonimo libro di Roberto Saviano,racconta potere, soldi e sangue, ‘valori’ con i quali gli abitanti della provincia di Napoli e Caserta ogni giorno devono scontrarsi. “Ho fatto degli interventi che per me erano fondamentali, ma al ...

Advertising

anteprima24 : ** #Gomorra New Edition, stasera su Rai3 la nuova versione del film del 2008 ** - Trillafon : RT @TheHotCorn_: INTERVISTE | «Una sera ho rivisto il film con mio figlio e continuava a farmi domande. Lì ho capito che dovevo rimetterci… - morandi_andrea : RT @TheHotCorn_: INTERVISTE | «Una sera ho rivisto il film con mio figlio e continuava a farmi domande. Lì ho capito che dovevo rimetterci… - Damiano_Pan : RT @TheHotCorn_: INTERVISTE | «Una sera ho rivisto il film con mio figlio e continuava a farmi domande. Lì ho capito che dovevo rimetterci… - TheHotCorn_ : INTERVISTE | «Una sera ho rivisto il film con mio figlio e continuava a farmi domande. Lì ho capito che dovevo rim… -

Ultime Notizie dalla rete : Gomorra New

Edition' sarà su Rai3 in prima serata venerdì 16 aprile e poi su RaiPlay, prima di uscire in Dvd e di tornare in sala, e addirittura ai Festival, nei molti Paesi che già lo hanno ...... non lo farei mai , sarebbe di pessimo gusto", ha commentato Matteo Garrone , interpellato sugli imminenti Academy Awards, in occasione della presentazione diEdition , in onda venerdì 16 ...Parola di Matteo Garrone che oggi ha presentato la nuova edizione del suo Gomorra (2008), film vincitore del Gran Premio al Festival di Cannes e 7 David di Donatello, che lo ha consacrato al grande ...Nessuna polemica, solo tanta soddisfazione per due nomination storiche per un film indipendente e senza "spinte". Matteo Garrone esprime tutto il proprio orgoglio per il suo Pinocchio, ...