Globe Theatre occupato da lavoratori spettacolo | riapriamo spazi

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma – Stamattina un gruppo di lavoratrici edelloe della cultura hail Teatroa Villa Borghese. Dopo piu’ di un anno dal blocco degli spettacoli dal vivo chiedono una riforma strutturale del settore. “Non vogliamo una riapertura senza sicurezza che ci faccia ripiombare in un mondo del lavoro ancora piu’ incerto e privo di garanzie- scrivono su Facebook-questoo a tutte le precarie, a tutti gli sfruttati, per riappropriarci di un tempo di confronto e autoformazione”. Tutto si sta svolgendo nel rispetto delle disposizioni sanitarie, si legge ancora sul social, tutte e tutti le/gli occupanti si sono sottoposti a tampone.

Advertising

Agenzia_Ansa : Un gruppo di lavoratori dello spettacolo ha occupato il Globe Theatre a Villa Borghese a Roma. 'Dopo più di un anno… - XingheL : @OttobreInfo C'è anche un Globe Theatre a Roma, come a Londra? - lifestyleblogit : Lavoratori spettacolo e cultura occupano il Globe Theatre di Roma - - PetulaBrafa : RT @ilmessaggeroit: Roma, Globe Theatre a Villa Borghese occupato dai lavoratori dello spettacolo - MiaZeldaMoe : RT @Periferiacapit1: Occupato il #GlobeTheatre di Villa Borghese -

Ultime Notizie dalla rete : Globe Theatre

Un gruppo di lavoratori dello spettacolo ha occupato stamani ila Villa Borghese a Roma. "Dopo più di un anno dal blocco degli spettacoli dal vivo chiediamo una riforma strutturale del settore - scrivono su Fb - Non vogliamo una riapertura senza ..."Non vogliamo una riapertura senza sicurezza". Un gruppo di lavoratori del mondo dello spettacolo ha occupato ildi Roma e annuncia, per le 11, una conferenza stampa. "Dopo più di un anno dal blocco degli spettacoli dal vivo chiediamo una riforma strutturale del settore, reddito e diritti per tutti"...Il mondo del teatro protesta per una chiusura prolungata ormai da più di un anno per colpa del Covid. La protesta è a Roma, all'interno di Villa Borghese: al Globe Theatre.Un gruppo di lavoratori dello spettacolo ha occupato stamani il Globe Theatre a Villa Borghese a Roma. «Dopo più di un anno dal blocco degli spettacoli dal vivo chiediamo una riforma strutturale del ...