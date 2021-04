Gliese 486b | un pianeta adatto alla vita

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Occhi tecnologici puntati su. Questo esotemperatura superficiale leggermente più fredda di Venere, potrebbe avere un’atmosfera potenzialmente in grado di ospitareextraterrestre. Lo sostengono in un articolo pubblicato sulla rivista Science gli astronomi dell’Istituto Max-Planck, che hanno usato diversi metodi di osservazione per studiare il, che orbita attorno ad una nana rossa a 26 anni luce di distanza dTerra. Trifon Trifonov dell’Istituto Max-Planck afferma che “è l’unico esoattualmente noto che orbita attorno a una piccola stella, con un raggio 1,3 volte più grande rispettoTerra ma dmassa 2,8 volte più ...

