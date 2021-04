Gli Usa verso il ritiro dall’Afghanistan | “l’America First” di Joe Biden

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Un'agenda economica, sociale e sanitaria piuttosto impegnativa in Patria, e un'evoluzione rapida e per certi versi preoccupante di nuove minacce alla sicurezza nazionale provenienti dall'estero. E' su questo doppio binario che poggia, principalmente, la decisione di Joedi ritirare le truppe americane dall'Afghanistan entro il prossimo 11 settembre. Una data simbolica, scelta non a caso per porre fine a una missione iniziata 20 anni fa, proprio dopo l'attacco terroristico multiplo agli Stati Uniti del 2001. Con i dovuti distinguo, e sebbene il presidente Usa non userebbe mai questa definizione, è "l'America" di Joe. L'occasione per dedicarsi pienamente agli obiettivi dichiarati durante la sua campagna elettorale: combattere la povertà e le disuguaglianze razziali, aumentare gli investimenti nella banda larga e nei ...