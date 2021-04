Gli animali domestici potranno essere curati con farmaci umani | Speranza firma il decreto Lav | “Una conquista | meno costi per famiglie”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) È una decisione che, amanti deglie associazioni aspettavano da anni: d’ora in poi glianche con. Con un risparmio per leche il ministero della Salute stima fino al 90% per alcune patologie. Il provvedimento,to dal ministro Roberto, consente quindi ai veterinari di prescrivere medicinali “a uso umano” a condizione che contengano il medesimo principio attivo del “medicinale veterinario”. “Si tratta di un provvedimento di equità atteso da anni da milioni di cittadini“, ha commentato. “Una scelta che consentirà di garantire con più facilità le cure agli ...

Advertising

enpaonlus : Noi e gli animali, le scelte sbagliate - enpaonlus : Ministro Speranza: ora è possibile curare gli animali con farmaci umani - tvsvizzera : I #mammiferi selvatici sono la fonte di oltre il 70% delle #malattie infettive che colpiscono gli esseri umani, sot… - GiovannaPozzoni : RT @awkward_1110: La crudeltà sugli animali è il terreno ideale per il diffondersi delle malattie. Min. @robersperanza vietiamo gli allevam… - GabRussian : @robersperanza Anche a me piacciono molto gli animali (forse più degli umani, ma è un mio problema). Ma mi tacci pu… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli animali

...la robotica spesso trae ispirazione dalla dinamica e dalla cinematica delle piante e degli. ... Con questo sistema devo dire che con quelle che abbiamo fatto finora siamounici in Sicilia e ...Le distanze focali di 16 mm, 24 mm, 70 mm e 105 mm ampliano il potenziale espressivo per creare composizioni d'effetto con qualsiasi soggetto, dai paesaggi ai ritratti o. Presenti, ...(MeridianaNotizie) – Roma, 14 Aprile 2021 – Gli animali domestici potranno essere curati anche con farmaci «ad uso umano», oltre che con quelli prodotti in modo specifico per scopi veterinari. Lo stab ...Gli animali domestici si potranno curare anche con farmaci "ad uso umano". Questo è quanto prevede il decreto firmato oggi dal ministro della Salute Roberto Speranza, che si prevede coinvolgerà circa ...