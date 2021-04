"Gli alieni. E solo i parenti più stretti lo sapevano". Principe Filippo, indiscrezione sconcertante: cosa ha sempre nascosto (Di mercoledì 14 aprile 2021) Erano tante le passioni del Principe Filippo, il marito 99enne della Regina Elisabetta venuto a mancare pochi giorni fa. Il duca di Edimburgo amava la pittura, il bird-watching, ma anche il polo e la storia navale. E in molti erano a conoscenza dei suoi interessi. Uno di questi, però, è rimasto sconosciuto ai più. solo i parenti più stretti del Principe erano a conoscenza della sua passione segreta per l'ufologia. Il consorte della Regina, infatti, era profondamente affascinato dagli avvistamenti degli alieni. Filippo di Edimburgo sembra aver ereditato la passione per gli ufo dal suo ex assistente Sir Peter Horsley, incaricato di raccogliere tutti i documenti sugli ufo della Royal Air Force, l'aeronautica britannica. Quest'ultimo disse di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Erano tante le passioni del, il marito 99enne della Regina Elisabetta venuto a mancare pochi giorni fa. Il duca di Edimburgo amava la pittura, il bird-watching, ma anche il polo e la storia navale. E in molti erano a conoscenza dei suoi interessi. Uno di questi, però, è rimasto sconosciuto ai più.piùdelerano a conoscenza della sua passione segreta per l'ufologia. Il consorte della Regina, infatti, era profondamente affascinato dagli avvistamenti deglidi Edimburgo sembra aver ereditato la passione per gli ufo dal suo ex assistente Sir Peter Horsley, incaricato di raccogliere tutti i documenti sugli ufo della Royal Air Force, l'aeronautica britannica. Quest'ultimo disse di ...

