Giulio Berruti vaccinato | l’attore risponde alle polemiche | ecco perché aveva la priorità

Pochi giorni fa Giulio Berruti, attore e fidanzato di Maria Elena Boschi, aveva pubblicato un'immagine su Instagram che ha cartonato nelle ore e nei giorni successivi una forte polemica. L'attore, under 40, appariva nelle mani di un medico mentre veniva vaccinato con AstraZeneca. Molti follower e commentatori avevano storto il naso davanti alla foto, insinuando che non ci fossero ragioni per cui l'attore avrebbe dovuto ricevere il vaccino prima di altri. Ora è lo stesso Berruti a intervenire, spiegando come mai ha avuto accesso al vaccino. Giulio Berruti vaccinato: ne ha diritto perché è odontoiatra

