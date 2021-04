Giulio Berruti vaccinato, è di nuovo bufera su Maria Elena Boschi dopo l’affaire Lilli Gruber (Di mercoledì 14 aprile 2021) La foto di Giulio Berruti vaccinato che invita gli altri a fare altrettanto per far scoppiare la polemica e chi ci va di mezzo? Maria Elena Boschi ovvio. Sembra ormai che tutti i mali del mondo siano legati a lei, volente o nolente. Il capogruppo di Italia Viva alla Camera finisce spesso nel mirino delle critiche e mentre è ancora negli occhi di tutti la questione della mascherina in giro per le strade della Capitale (che lei ha abbassato per dare un bacio al compagno facendo infuriare anche Lilli Gruber), ecco che esplode quella per il vaccino di Giulio Berruti, under 40. L’attore ha postato la sua foto al centro vaccini invitando tutti a fare lo stesso e seguire il suo esempio ma ecco i virologi e gli esperti di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) La foto diche invita gli altri a fare altrettanto per far scoppiare la polemica e chi ci va di mezzo?ovvio. Sembra ormai che tutti i mali del mondo siano legati a lei, volente o nolente. Il capogruppo di Italia Viva alla Camera finisce spesso nel mirino delle critiche e mentre è ancora negli occhi di tutti la questione della mascherina in giro per le strade della Capitale (che lei ha abbassato per dare un bacio al compagno facendo infuriare anche), ecco che esplode quella per il vaccino di, under 40. L’attore ha postato la sua foto al centro vaccini invitando tutti a fare lo stesso e seguire il suo esempio ma ecco i virologi e gli esperti di ...

