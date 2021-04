Giulio Berruti spiega il motivo della sua vaccinazione | ' Ho seguito le indicazioni dell' Ordine dei Medici'

Advertising

Corriere : Berruti, fidanzato di Boschi, si vaccina a 36 anni, polemiche social. Lui: «Sono odontoiatra» - repubblica : Covid, la foto di Giulio Berruti sui social: 'Io, vaccinato con AstraZeneca'. Polemica contro il fidanzato di Maria… - LaStampa : Giulio Berruti sui social: “Io, vaccinato con AstraZeneca”. E scoppia la polemica contro il fidanzato di Maria Elen… - DavideRicci1973 : Giulio Berruti vaccinato a 36 anni, la foto scatena i social network. Vediamo i Renziani adesso cosa dicono visto c… - mgaverde : RT @AnnaLeonardi1: Andrea Scanzi, in perfetta salute, si finge caregiver dei genitori (in salute anche loro) e si vaccina. Tutti zitti. Giu… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulio Berruti

Dopo le polemiche arrivano le spiegazioni. Il compagno di Maria Elena Boschi, l'attore 36enne, è stato vaccinato qualche giorno fa con AstraZeneca. Lo ha fatto sapere lui stesso postando una foto dell'iniezione su Instagram. Da quel momento, però, è scoppiata la bufera: in ...L'attore 36enne si è ritrovato al centro delle polemiche per aver ricevuto la prima dose di vaccino anti - Covid e pubblicato la foto sui ...L’Italia dei piccoli burocrati che cresce. 10:55 Il calciatore De Rossi si fa due giorni in ospedale ma sembra un evento drammatico… 12:00 Nel frattempo tutti zitti e muti su l’attore Giulio Berruti, ...Maria Elena Boschi, vaccinato il compagno Giulio Berruti: è bufera sui social. «Privilegiato». Ma lui spiega: «Sono un dentista». Non c'è pace sull'ex ministra del governo Renzi. Il suo compagno ha ...