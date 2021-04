Giulio Berruti: accuse contro il fidanzato della Boschi per essersi vaccinato, lui si difende "Sono dentista" (Di mercoledì 14 aprile 2021) Polemica per la foto del 36enne Giulio Berruti, fidanzato di Maria Elena Boschi, che si è vaccinato, ma lui svela di essere dentista. la foto di Giulio Berruti subito dopo essersi vaccinato con AstraZeneca+ ha sollevato le polemiche in un momento in cui i vaccini scarseggiano e alla crisi sanitaria si aggiunge quella economica. Così in molti hanno accusato l'attore, fidanzato di Maria Elena Boschi, di essere un privilegiato, un furbetto del vaccino, ma lui si è difeso rivelando di essere un dentista. Maglietta bianca a maniche corte, pollice alzato, Giulio Berruti ha invitato i suoi follower a vaccinarsi senza paura. L'attore 36enne si ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 aprile 2021) Polemica per la foto del 36ennedi Maria Elena, che si è, ma lui svela di essere. la foto disubito dopocon AstraZeneca+ ha sollevato le polemiche in un momento in cui i vaccini scarseggiano e alla crisi sanitaria si aggiunge quella economica. Così in molti hanno accusato l'attore,di Maria Elena, di essere un privilegiato, un furbetto del vaccino, ma lui si è difeso rivelando di essere un. Maglietta bianca a maniche corte, pollice alzato,ha invitato i suoi follower a vaccinarsi senza paura. L'attore 36enne si ...

